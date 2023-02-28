Застраховаться от плохого настроения и разбитого сердца пытались россияне

Всего в опросе приняли участие 1,2 тыс. человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В России провели исследование и обозначили самые необычные причины обращения к страховым агентам. Результатами исследования поделился RT.

В 23% необычных случаев жители России хотят застраховать различные части своего тела. При этом 21% от общего количества желающих составили москвичи. Также 17% запросов нацелены на компенсацию за негатив в новостях. Больше всего таких желающих находится в Новосибирске (16%). Также были зафиксированы запросы по страхованию от плохого настроения – 13%. Выплату за испорченный день хотели бы получить 16% петербуржцев. Также россияне хотели получить страховой полис на голосовые связки (10%), разбитое сердце (7%), еще не купленную машину (6%). Кроме того в топ вошли последствия от разочарования в людях (5%), проигрыш в лотерее (4%) и повышение цен на бензин (3%).

Для этого исследования опросили 1,2 тыс. человек.

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