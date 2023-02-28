Центр цифровых компетенций в Ижевске подозревают в нарушении при проведении закупок на организацию платных парковок

Фото: Администрация Ижевска @izh.ru

«Центр цифровых компетенций» Ижевска подозревают в нарушении антимонопольного законодательства во время проведения закупок на организацию платных парковок в городе. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Удмуртии.

1 февраля в Ижевске начали работать 15 платных парковок на 230 паковочных мест. Для управления парковками создали «Центр цифровых компетенций», который заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Интеллектуальные транспортные системы». Организация должна была протестировать возможности системы управления парковками.

В августе 2022 года Центр провел электронный аукцион на выполнение работ по созданию системы управления платными парковками. В результате победителем оказалось Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление, с которым заключили контракт с начальной ценой в 1,396 млн руб. В сентябре «ДРЭУ» объявило о проведении аукциона на выбор субподрядчика, победителем которого стало ООО «Интеллектуальные транспортные системы». Начальной ценой контракта назначили сумму в 771 630 руб. Таким образом за выполнение тех же самых работ «ИТС» получит практически в 2 раза меньше, чем «ДРЭУ».

Также «ИТС» уже было знакомо с техническими особенностями управлениями платными парковками. Таким образом условия конкуренции изначально были неравными. Так, УФАС пришло к выводу о нарушении антимонопольного законодательства.

В отношении «Центр цифровых компетенций» Ижевска возбуждено дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Заседание комиссии пройдет 16 марта в 10:00.

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