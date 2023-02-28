Прощание с Владимиром Тяптиным пройдет в Ижевске 1 марта

Фото: администрация Ижевска

1 марта в Ижевске пройдут похороны почетного гражданина Ижевска Тяптина Владимира. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поэт ушел из жизни 26 февраля на 83 году жизни. Глава Ижевска, администрация города и Гордума выразили соболезнования семье Тяптина.

«Это большая утрата для Ижевска, которому Владимир Яковлевич посвятил много трогательных поэтических строк. Он удивлял своей кипучей энергией, проникновенными строками о том, что бесконечно любил и воспевал», – отметили в администрации.

Проститься с поэтом можно 1 марта с 11:00 до 12:00 в Зале «Республиканский центр» по адресу: ул. Гольянский поселок, 8, строение 1.

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