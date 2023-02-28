Более 12 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за минувшую неделю

За неделю выявили 227 вирусов гриппа Фото: Мария Бакланова

С 20 по 26 февраля диагноз ОРВИ поставили 12 537 жителям Удмуртии. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Большей частью от общего числа пациентов продолжают оставаться дети до 14 лет. Среди них выявили 7 356 больных. В Ижевске с ОРВИ слегли 6 207 человек. Также было выявлено 227 вирусов гриппа, из них гриппа А – 22 (в т.ч. гриппа A H1N1 – 8), гриппа В – 205.

В целом, показатель заболеваемости составил 84,50 на 10 тысяч населения. Из-за большого числа больных полность на карантин закрыли детский сад в Балезинском районе. Частично закрыли 74 класса в 34 школах и 29 групп в 24 детсадах.

Напомним, в конце января российские СМИ сообщили о том, что в стране участились локальные вспышки кори и сифилиса. «Комсомолка» обратилась в Минздрав Удмуртии и выяснила, есть ли в регионе увеличение заболеваемости.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Четверо человек пострадали в столкновении двух легковушек под Ижевском

Демонтаж ледового городка на Центральной площади в Ижевске начнется 28 февраля

Радиостанции Удмуртии вновь взломали и объявили о ложной воздушной тревоге