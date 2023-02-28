Пьяного водителя из Удмуртии задержали за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Вавожском районе по подозрению в даче взятки задержали 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Сотрудники ГИБДД остановили мужчину за пьяную езду. Чтобы избежать ответственности он решил дать полицейским взятку в размере 50 тысяч рублей. Его задержали при попытке передачи денег.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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