Движение транспорта в районе перекрестка улиц К. Маркса и Чугуевского перекроют до 3 марта

Движение ограничат на 4 дня. Фото: Филиал «Удмуртский» ПАО «Т Плюс»

С 28 февраля по 3 марта в Ижевске перекроют движение в районе перекрестка улиц К. Маркса и Чугуевского. Об этом сообщает пресс-служба филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

На участке будут проводить работы на теплотрассе. Специалисты заменят около 12 м трубопровода. Ограничений по теплоснабжению не будет. Движение транспорта ограничат на крайней левой полосе в направлении к центру и по крайней правой полосе в противоположном направлении.

На участке установят предупреждающие знаки и ограждения с сигнальным освещением для ночного времени.

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