Погода в Ижевске на день: 1 марта в городе снег и до -9°С

Поздравляем с первым днем весны! Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск!

Первый день весны в столице Удмуртии будет по-настоящему снежным. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -5°С. Ветер западный со скоростью 4,7 м/с. Ночью похолодает: -9°…-8°С.

Хорошего вам дня!

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