Погода в Ижевске на день: 1 марта в городе снег и до -9°С

Поздравляем с первым днем весны!
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, Ижевск!
Первый день весны в столице Удмуртии будет по-настоящему снежным. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра не поднимется выше -5°С. Ветер западный со скоростью 4,7 м/с. Ночью похолодает: -9°…-8°С.
Хорошего вам дня!
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