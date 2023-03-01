Более 5 тыс. потребителей наркотиков зарегистрировано в Удмуртии

60% от общего числа наркопотребителей – это жители региона в возрасте от 18 до 39 лет Фото: Архив КП

На январь 2023 года в Удмуртии официально зарегистрировано 5 224 потребителей наркотиков, при этом у 2 864 из них стоит диагноз «наркомания». Об этом сообщает региональный Минздрав.

Согласно информации врачей, 60% от общего числа наркопотребителей – это жители региона в возрасте от 18 до 39 лет. Чаще всего зависимые в первый раз пробуют наркотик в еще подростковом возрасте – 15-20 лет. Обычно это происходит в компании друзей или знакомых. Долгое время наркоман может не осознавать факт своей зависимости.

«Типичный наркопотребитель – это молодой мужчина 20-36 лет, из семьи с невысоким социальным статусом, официально нигде не работающий, не имеющий собственной семьи. При этом каждый пятый страдает ВИЧ-инфекцией или гепатитами», – поделился главврач Республиканского наркодиспансера Артем Школяр.

Наркотики наносят разрушающий эффект по организму человека. Яды в психоактивных веществах влияют на работу мозга – изменяют химические процессы. Так появляется зависимость. В первую очередь у зависимого снижается интеллект, нарушаются память и мышление. Затем проявляются аналогичные шизофрении симптомы, а именно: замкнутость, снижение эмоциональных реакций, расстройства восприятия, нарушения двигательной системы.

«Наркотики влияют на работу печени и сердца, их употребление приводит к возникновению хронических заболеваний», – сказал главный внештатный нарколог Минздрава Удмуртии Александр Лукин.

В 2022 году в Удмуртии зарегистрировали 31 случай отравления наркотиками, 13 из них привели к смерти пациента.

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