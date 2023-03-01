Датабанк стал спонсором XXIX Республиканских зимних сельских спортивных игр

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В Шаркане завершились 29-е Республиканские зимние сельские спортивные игры, которые состоялись при финансовой поддержке Датабанка, одного из официальных спонсоров соревнований.

С 22 по 25 февраля более 1 тыс. спортсменов из 25-ти районов Удмуртии состязались в двенадцати видах спорта: хоккее, полиатлоне, лыжных гонках, баскетболе и др.

Датабанк принимает активное участие в финансировании образовательных, творческих и, конечно, спортивных мероприятий в республике. Как отметил директор Датабанка Андрей Пономарев: «Спорт объединяет людей. Лучшее в мире соперничество - это честная борьба за спортивные награды. Спортсмены, испытывающие себя на прочность, заряжают и зрителей своей энергией и стремлением к высоким результатам. Для нас быть спонсором подобных соревнований важно и почетно. Датабанк - за популяризацию спорта».

И это не просто слова. В минувшем году Банк выступил спонсором 28-х Республиканских зимних сельских спортивных игр в г. Сарапуле, а также летних спортивных игр в Завьяловском районе.

«Благодарим Датабанк за финансовую поддержку соревнований и вклад в продвижение активного образа жизни. Спортивные игры республиканского масштаба было бы сложно реализовать без поддержки надежного партнера - Датабанка», – поделился директор Регионального центра по лыжным гонкам имени М.М. Вылегжанина.

По итогам Республиканских игр лучшие спортсмены из Удмуртии станут участниками Всероссийских зимних сельских спортивных игр.

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