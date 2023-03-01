Семерых жителей Глазова осудят за организацию азартных игр

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В Глазове по обвинению в организации незаконных азартных игр осудят семерых местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В группе состоят мужчины в возрасте от 21 до 59 лет, при этом трое из них являются братьями. С декабря 2021 года по ноябрь 2022 года глазовчане открыли три подпольных игорных заведения на улицах Пехтина, Пряженникова и Калинина. Посетители казино играли в азартные игры на компьютерах, подключенных интернету. Часть от выручки мужчины «отмыли» через сделки с юридическими лицами и другими посетителями.

Игорные заведения «прикрыли» 29 ноября. Следователи провели 8 обысков, изъяли компьютеры, камеры, видеорегистратор, мобильные телефоны, банковские карты и более 1,5 млн рублей, также у обвиняемых нашли иностранную валюту.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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