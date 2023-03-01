Мужчину из Ижевска осудили за хранение наркотиков

Приговор вступил в законную силу Фото: Архив КП

В Ижевске за незаконное хранение наркотиков осудили 24-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

В ноябре 2022 года мужчина через интернет купил наркотики. Неустановленному продавцу он отправил 25 тысяч рублей, а затем отправился за закладкой. Там хранилось более 35 гр. запрещенного вещества.

Молодой человек полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, условно с испытательным сроком полтора года. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее мы писали об уровне наркозависимости в регионе. На начало 2023 года в Удмуртии зарегистрировано более 5 тысяч потребителей наркотиков.

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