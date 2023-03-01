Сотрудницу госучреждения Удмуртии оштрафовали за мошенничество с начислением премий

Суд приговорил женщину к выплате штрафа. Фото: Букреева Л.

Сотрудницу государственного учреждения Удмуртии оштрафовали за незаконное начисление премий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Мошенница систематически подделывала документы, начисляя себе премии. Таким образом она похищала деньги из бюджета. Нарушения женщины выявили сотрудники УФСБ. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Женщина полностью признала свою вину. Суд приговорил ее к выплате штрафа.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Можге объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города

Запланированную на 1 марта проверку системы оповещения в Ижевске отменили

«Ожидать ранней и дружной весны в этом году не приходится»: эксперт рассказал о погоде в Ижевске на ближайшие месяцы