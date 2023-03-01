Гороскоп на день: 2 марта Тельцы будут противится манипуляциям, а Львы – противостоять стрессу

Звезды знают о вашем завтра уже сегодня Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг, 2 марта.

Овен

Если вы хотите сделать что-то хорошо, это придется сделать самостоятельно. Попытаетесь делегировать – получите ужасный результат. Если у вас есть задачи, на которые не хватает времени или сил, отложите их, иначе тоже наломаете дров.

Телец

Вами кто-то попытается манипулировать, не позволяйте этого. Вы на верном пути, но вас пытаются с него сбить. Зачем это кому-то надо – другой вопрос. Будьте в себе уверены и проявите упорство (ну, этому-то вас учить не нужно),

Близнецы

Звезды намекают вам на некую романтическую встречу. Это может быть полноценное свидание или мимолетный взгляд, по которому вы поймете, что вот она, ваша вторая половинка! Главное, не стесняйтесь делать признания и комплименты.

Рак

Сегодня вам следует ограничить общение, особенно с людьми, которые вам не слишком приятны. Вы можете наговорить лишнего, ляпнуть что-то не подумав, потому что слишком устали и раздражены. Лучше найдите себе какой-то творческое занятие.

Лев

Избегайте стрессовых ситуаций, переутомления и переохлаждения. Сейчас ваше здоровье как никогда нуждается в заботе. Ваше самочувствие будет зависеть только от вас. Возможно, имеет смысл взять несколько выходных или вообще отпуск.

Дева

Звезды готовят вам встречу с большим количеством малокомпетентных людей, что закономерно выведет вас из себя. Держитесь. Поймите, что все не могут быть идеальными, а внимания окружающих наоборот хочет каждый. Отнеситесь к «экспертам» с юмором и по-доброму.

Весы

Если у вас внезапно начались какие-то проблемы, вероятнее всего, их корень – в вас самих. Вы где-то недоработали (или переработали), не придали значения каким-то важным деталям, может, поленились. Но в ваших силах все исправить.

Скорпион

Сегодня у вас вероятны деловые поездки и знакомства с влиятельными людьми. Если вы покажете себя с лучшей стороны, это откроет для вас новые возможности и перспективы. Только внимательно выбирайте выражения и не говорите слишком много.

Стрелец

Постарайтесь избежать конфликтных ситуаций и столкновения интересов. Вы сегодня легковозбудимы и остро реагируете на мелочи. Проведите день в спокойном месте с теми людьми, которые вам приятны.

Козерог

Сегодня у вас – день полезных дел. Предстоит разгрести кучу накопившегося «сделаю завтра» и навести кругом уют. Вот увидите, чем больше вам удастся сделать, тем лучше вы будете себя чувствовать вечером.

Водолей

Вы хватаетесь за все сразу и ничего не успеваете – знакомо? Может, пора признать, что вы не всесильны? И сделать ровно столько, сколько от вас требует ситуация, а не внутренний супермен. Супермена отправьте на отдых. И почитайте ему вечером хорошую книжку.

Рыбы

У вас намечаются длительные и прочные отношения. Важно не проглядеть. А если у вас уже есть такие, то самое время их освежить и внести немного романтики. Вторая половинка даст вам понять, что она вас ценит и любит, ну и вы, пожалуйста, в долгу не оставайтесь.

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