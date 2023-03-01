Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс для юных борцов Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин провел мастер-класс для спортсменов из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

сегодня, 1 марта борец приехал в Удмуртию с рабочей поездкой. В «Городе спорта» Карелин поделился с юными борцами комплексом упражнений и секретами мастерства. Он подчеркнул важность дисциплины в жизни спортсмена, а также рассказал о начале своего пути в борьбе.

«Я приходил домой с учебы, быстро делал домашние задания, а потом ехал на трамвае на тренировку. Мой путь составлял девять остановок. Я жил в частном секторе Новосибирска. Когда я стал постарше, товарищи приглашали меня вечером погулять, повеселиться, но я понимал, что это может плохо отразится на результатах моих тренировок. Поэтому самое главное для спортсмена - это дисциплина, нужно уметь брать себя в руки и работать», – сказал Карелин.

Он также сказал, что главной мотивацией спортсмена является желание.

«Нужно просто захотеть. Если ты чего-то захотел, остановить это уже невозможно. А если ты постоянно ищешь аргументы, чтобы чего-то не делать, то ты воруешь надежды у родителей, время - у тренера, а самое главное - у себя самого», – отметил спортсмен.

Посмотреть на легендарного борца пришли спортсмены не только из Воткинска, но и из Ижевска, Можги, Нефтекамска и Перми. Всего мастер-класс посетили 150 зрителей и 225 участников. В конце выступления юные борцы смогли сфотографироваться и получить автограф Карелина. Многие ребята отметили важность этого события и сказали, что многому научились из этого мастер-класса.

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