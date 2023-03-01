Более 100 граммов наркотиков нашли у туриста из Санкт-Петербурга в Ижевске

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Архив КП

В Ижевске задержали 21-летнего молодого человека из Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, у гостя региона нашли более 100 граммов наркотиков.

Мужчину задержали в лесополосе на Славянском шоссе. В кармане его одежды полицейские нашли сверток с синтетическими наркотиками. В арендованной квартире петербуржца обнаружили электронные весы, полимерные пакеты, изоленту.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ». Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет в колонии.

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