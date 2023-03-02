Колбаса и свекла подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

Подняли цену на колбасу и сосиски Фото: Мария Бакланова

За минувшую неделю в Удмуртии в очередной раз подняли цены на ряд товаров и услуг. Статистикой поделился Удмуртстат.

С 21 по 27 февраля в регионе значительно подорожали колбаса: +20,3 руб. и сосиски: +13,1 руб. Также подняли цену на свеклу: +2,5 руб., яйца: +2 руб. и молоко: +2,3 руб. Кроме того, отметили снижение цен на черный чай: -39,7 руб., огурцы: -13,8 руб. и вермишель: -2,5 руб.

Среди услуг подорожали полет на самолете в экономклассе – на 2,3%, а на 1,2% – проживание в 4* и 5* звездочных гостиницах.

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