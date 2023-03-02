«Ижсталь» совершенствует материально-техническую базу для обучения персонала в области охраны труда

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») приобрел учебные тренажеры-манекены для отработки навыков оказания первой медицинской помощи.

Тренажеры позволяют осваивать навыки диагностики состояния пострадавшего, приемы сердечно-легочной реанимации, подготовки пациента к спасательным мероприятиям. Теперь теоретический курс обучения, включающий тему оказания первой помощи при отсутствии дыхания и кровообращения, кровотечениях и травмах, прочих состояниях потери сознания, будет сопровождаться практическими занятиями.

Тренажер-манекен оснащен анатомическими ориентирами, что делает его максимально схожим с человеком. Контроль проведения манипуляций осуществляется с помощью светозвукового сопровождения и системы датчиков, которая выводит результаты на табло и контроллер. Во время проведения реанимационных действий у манекенов появляются «признаки жизни»: пульс, сужаются зрачки.

На тренажере можно точно показать, куда именно поместить руки для непрямого массажа сердца, с какой силой и как часто давить, как правильно приподнять голову пострадавшего, делать искусственное дыхание. В случае ошибки на каждом из этапов на электронном табло отображается соответствующий сигнал.

«Тренажеры-манекены позволяют работникам завода на практике отработать навыки искусственного дыхания и непрямого массажа сердца, чтобы при необходимости оказать первую помощь», – отметил и. о. директора департамента по охране труда и промышленной безопасности ПАО «Ижсталь» Виталий Мурай.