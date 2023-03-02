Мужчина из Удмуртии до смерти забил руками и ногами своего собутыльника

Мужчины подрались во время пьянки. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Удмуртии за убийство товарища осудят 39-летнего жителя Селтинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

25 декабря мужчина выпивал с другом у себя дома. После этого товарищи поссорились и между ними завязалась драка. Обвиняемый несколько раз ударил собутыльника руками и ногами. В результате мужчина скончался.

В ходе следствия провели судебно-медицинские, психолого-психиатрические экспертизы. Уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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