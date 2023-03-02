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НовостиЗдоровье2 марта 2023 11:40

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 120 случаев заражения коронавирусом

Среди пациентов есть дети младше 14 лет
Софья Кель
47 из 120 больных зарегистрировали в Ижевске

47 из 120 больных зарегистрировали в Ижевске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 2 марта по республике выявили еще 120 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших зарегистрировали на 14 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 47 больных выявили в Ижевске. 39 очагов заражения отметили в семьях. Среди пациентов 15 детей до 14 лет и 27 человек старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 8, 08 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия. Напоминаем, в последнее время жители региона стали жаловаться на проблемы с записью на ревакцинацию. «Комсомолка» обратилась в Республиканский центр общественного здоровья, чтобы выяснить, в чем проблема и действительно ли в регионе закончился первый компонент вакцины.Также мы писали о том, стоит ли вообще ревакцинироваться в сезон ОРВИ и какие условия для этого нужно соблюдать.

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