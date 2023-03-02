Жители Ижевска могут сходить всей семьей в кино бесплатно

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Бесплатно в кино всей семьей? Легко! «Вкусно – и точка» запускает бесплатные кинопоказы для жителей Ижевска. Рассказываем, как это сделать.

Новый кинозал

В кинотеатре «Алмаз Синема Матрица» в Ижевске открывается новый кинозал от компании «Вкусно – и точка». В честь этого события стартует беспрецедентная акция – в течение целого года каждую субботу можно будет смотреть новые мультфильмы и фильмы абсолютно бесплатно!

«Возможность вместе отправиться в кино станет не только доброй семейной традицией, но и подарит яркие эмоции, впечатления и темы для разговоров за совместным обедом после просмотра. Для нас важно дать возможность всем семьям интересно провести время вместе и смотреть фильмы на большом экране независимо от финансовых возможностей», – подчеркнул Павел Коновалов, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ООО «СПП».

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Что же будут показывать в новом кинозале? Конечно же, лучшие фильмы и мультфильмы для семейного просмотра, которые учат главным ценностям – доброте и поддержке, дружбе и состраданию, любви и уважению, ответственному отношению к животным.

«Совместный семейный отдых – лучший способ укрепления детско-родительских отношений. Я сама мама троих детей. И хорошо знаю, как важно проводить время вместе. Это возможность еще лучше понять своего ребенка и создать доверительные отношения. Поэтому мы с радостью поддержали проект, предложенный партнерами «Вкусно – и точка», – сообщила Мария Зорина, управляющий сети кинотеатров «Алмаз Синема» в Ижевске.

Первые показы и праздник для всей семьи

Новый зал откроется уже в эти выходные 4 и 5 марта. Юным зрителям и их родителям покажут мультфильмы «Волшебная лавка Есении» (0+) и «Величайший детектив-паук» (6+). Время начала сеансов 10:30 и 11:35.

4 марта посетителей ждет веселый праздник. Первых юных гостей в фойе кинотеатра будут ждать наборы «Кидз Комбо», а с 10:00 до 13:00 – конкурсы от любимых мультперсонажей, аквагрим и розыгрыш призов (0+).

Как забронировать билеты?

Кинопоказы в зале «Вкусно – и точка» будут идти каждую субботу – билеты на первые два утренних сеанса можно получить бесплатно в кассе кинотеатра.

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