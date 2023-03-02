Почти 2 миллиона рублей украли мошенники у мужчины из Сарапула под видом инвестиций в нефтегазовую компанию

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото: Амир Закиров
Почти 2 млн рублей лишился 55-летний мужчина из Сарапула, решив заработать на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В декабре прошлого года мужчина увидел объявление в интернете о возможности заработка на инвестициях в крупную нефтегазовую компанию. Он перешел по ссылке и заполнил личную информацию. Уже на следующий день ему позвонил неизвестный и представился брокером. Он убедил мужчину вложиться в компанию. Для этого сарапульчанин оформил 6 кредитов на сумму 1 млн 917 тысяч рублей. Эти деньги он перевел их на указанные счета в специальном приложении. Когда мужчина захотел снять деньги со счета и получить прибыль, «брокер» перестал отвечать.
Тогда мужчина понял, что наткнулся на мошенников и обратился в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Появилась мобильная версия регионального портала самозаписи к врачу в Удмуртии
Алексей Братухин назначен и.о. министра экономики Удмуртии
Павел Кудрявцев избран главой Сюмсинского района