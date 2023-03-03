Погода в Ижевске на день: небольшой снег и резкое похолодание

Ожидается небольшой снег Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 3 марта. День начнем с прогноза погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, столбик термометра покажет -5…-7 градусов. Синоптики предупреждают о резком снижении среднесуточной температуры на 5 и более градусов. Временами пройдет небольшой снег.

О погоде на март «Комсомолка» рассказывала здесь.

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