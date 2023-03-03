Меры защиты сферы благотворительности от мошенников предложили в Госдуме

Обращение отправили на имя министра цифрового развития Фото: Мария Бакланова

В Госдуме предложили ввести меры защиты сферы благотворительности от мошенничества. Как сообщает RT, идея принадлежит Виталию Милонову.

Депутат отметил, что в России существует множество благотворительных фондов, которые собирают средства на помощь нуждающимся: старикам, детям, добровольцам и т.д. Но из-за того что большая часть пожертвований происходит в онлайн-формате, существует огромный риск мошенничества. Поэтому депутат предложил создать специальный раздел на Госуслугах, с помощью которого можно было бы выбрать необходимый благотворительный фонд и безопасно отправить деньги.

Часто мошенники создают копии сайтов проверенных организаций и создают видимость виртуальной активности. Это сбивает людей с толку и они отправляют деньги злоумышленникам.

«Прошу вас рассмотреть возможность выделения мощностей на базе единого портала «Госуслуги» в части верификации и обеспечения надежности транзакций на счета благотворительных и иных фондов, занимающихся помощью людям. В частности, логичной мерой было бы выделение отдельного раздела на портале, где люди могли бы безопасно выбрать нужный им фонд, либо возможность пожертвования через верифицированный сервис, основанный на базе «Госуслуг», – сказал Милонов.

Депутат отправил обращение на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

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