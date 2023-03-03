От Тимирязева до магазина «Океан» в Ижевске не ходят трамваи №2, 7 и 9

О причине задержки транспорта не сообщается Фото: Архив КП

С 10:28 в Ижевске нет движения трамваев №2, 7, 9 от улицы Тимирязева до магазина «Океан». Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, транспорт не идет в направлении Центра.

Движение организовали следующим образом:

2 маршрут: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Ленина - ул. Промышленная. С ул. Промышленной трамваи следуют по своему маршруту.

7 маршрут: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. К.Маркса - ул. Кирова - Сквер металлургов. Из городка Металлургов трамваи следуют по своему маршруту.

9 маршрут: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр - ул. Магистральная - ул. Московская. С ул. Московской трамваи следуют по своему маршруту.

О причине задержки транспорта не сообщается.

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