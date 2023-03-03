Мужчина из Ижевска загорелся из-за неосторожного обращения со свечой

Мужчина получил ожоги разной степени тяжести Фото: Мария Бакланова

Утром 2 марта на улице Сабурова в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На мужчине 1981 г.р. вспыхнула одежда. По всей видимости, он загорелся из-за неосторожного обращения со свечой.

В результате мужчина получил ожоги разной степени тяжести. Его госпитализировали в РКБ №1.

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