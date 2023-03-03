Скопления насекомых обнаружили в больнице №3 в Ижевске

Насекомые были на полу, стенах и подоконниках Фото: Мария Бакланова

В ГБ №3 в Ижевске обнаружили большие скопления насекомых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Местные жители пожаловались в интернете на насекомых и ведомство провело проверку. На полу, подоконниках и стенах больницы нашли целую кучу насекомых. Отметим, что с апреля по декабрь 2022 года здесь располагалось детское инфекционное отделение.

Главврачу больницы внесли представление. Также возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Сейчас насекомых в больнице уже потравили. Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

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