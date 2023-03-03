Скопления насекомых обнаружили в больнице №3 в Ижевске

Насекомые были на полу, стенах и подоконниках
Фото: Мария Бакланова
В ГБ №3 в Ижевске обнаружили большие скопления насекомых. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Местные жители пожаловались в интернете на насекомых и ведомство провело проверку. На полу, подоконниках и стенах больницы нашли целую кучу насекомых. Отметим, что с апреля по декабрь 2022 года здесь располагалось детское инфекционное отделение.
Главврачу больницы внесли представление. Также возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Сейчас насекомых в больнице уже потравили. Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Водоотводные канавы прочистят в частном секторе Первомайского и Ленинского районов Ижевска
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова предстала в новом образе
Мужчина из Удмуртии попытался изнасиловать 11-летнюю девочку