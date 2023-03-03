130 тысяч рублей отдала мошеннице женщина из Удмуртии под предлогом снятия порчи

Чтобы заплатить «целительнице» женщина брала деньги в долг у знакомых Фото: Мария Бакланова

130 тысяч рублей украли у 60-летней женщины из Алнашского района, пообещав ей снять порчу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Пенсионерка увидела объявление о снятии порчи в интернете. Решив поправить здоровье, она позвонила по указанному номеру. Ей ответила незнакомка и пообещала за несколько сеансов очистить карму. В течение нескольких дней женщина брала в долг у знакомых деньги и переводила «целительнице». Так она отправила мошеннице 130 тысяч рублей. Когда для продолжения обрядов потребовалась большая сумма, пенсионерка обратилась к дочери. Она сразу поняла, что мать наткнулась на мошенников и сказала ей обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

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