Предприниматели Удмуртии смогут запускать рекламу самостоятельно за 10 минут

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МТС запустила мобильную версию собственной рекламной платформы МТС Маркетолог. Теперь предприниматели республики смогут запускать и настраивать рекламу со смартфонов, ускорить запуск рекламных кампаний за счет добавления рекомендаций по таргетингу и примеров продающих текстов для различных видов бизнеса: от ресторана и салона красоты до автомастерской.

Мобильная версия разработана с учетом потребностей компаний малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которые привыкли настраивать рекламу самостоятельно со смартфона. В мобильной версии МТС Маркетолога представлены рекомендации для таргетинга для 115 видов бизнеса, а также текстовые шаблоны для рекламных и сервисных рассылок. Они подобраны на основе Big Data МТС и эффективных рекламных кампаний клиентов платформы из этих сегментов. За счет этого общее время на запуск кампании сокращается до нескольких минут. Чтобы получить доступ к новым инструментам настройки рекламы, необходимо при заведении кампании выбрать направление бизнеса, который пользователь собирается рекламировать.

В мобильной версии сервиса предприниматели могут запустить таргетированные SMS и MMS-рассылки, в будущем станут доступны RCS-рассылки, таргетированный обзвон и другие рекламные инструменты десктопной версии. Чтобы запустить рекламную кампанию, пользователю необходимо зайти в личный кабинет МТС Маркетолога со смартфона на iOS или Android из любого браузера. Если в процессе настройки кампании пользователь отвлечется на звонок или выйдет из окна браузера, все промежуточные действия автоматически сохранятся.

«Сейчас, когда малый и средний бизнес оптимизирует расходы, предприниматели стали чаще выбирать диджитал-рекламу. Бизнес Удмуртии продолжает искать форматы оперативной коммуникации с потенциальными клиентами. Рекламные сервисы на основе Big Data позволяют отправлять сообщения именно тем людям и в тот момент времени, когда информация для них будет максимально актуальной. Например, местные кафе рассказывают о специальных условиях для заказа живущим по соседству людям. Рассылку можно привязать к геолокации, и тогда клиент получит ваше сообщение в тот момент, когда будет проходить мимо вашего заведения или магазина», - отметил директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.