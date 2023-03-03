Гороскоп на день: 4 марта Водолеям нужно посмотреть правде в глаза, а Овнам – стать увереннее

Счастье ближе, чем вы думаете Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска подготовил прогноз для каждого знака зодиака на 4 марта.

ОВЕН

Возможно, вам стоит быть увереннее и не замыкаться в себе. Давно пора перестать зацикливаться на ошибках и отпустить их. Поверьте, мелкие неприятности тоже являются частью нашего опыта. Их нужно принять и спокойно шагать дальше.

ТЕЛЕЦ

В последнее время вы часто конфликтуете с близким человеком. Вам кажется, что правда за вами, но посмотрите на ситуацию с другой стороны. Не стоит делить все на черное и белое.

БЛИЗНЕЦЫ

Человек из вашего окружения может серьезно смутить вас и испортить ваш настрой. Скорее всего, это какая-то уловка. Будьте осторожнее.

РАК

Новый подход к питанию может значительно улучшить ваше самочувствие. То же самое относится и к физическим нагрузкам. Все же пришла весна, а вместе с ней и время перемен!

ЛЕВ

Сегодня судьба улыбнется вам и познакомит с вашим идеальным романтическим партнером. Не упустите свой шанс и будьте дружелюбнее.

ДЕВА

Весь день вы будете пытаться добиться желаемого, но все усилия будут уходить впустую. Возможно, вам стоит поддаться течению и следовать интуиции – это обязательно выведет вас в нужное русло.

ВЕСЫ

Вы слишком усложняете ваши отношения с партнером. Или научитесь доверять и отпустите обиды, или озвучьте их вслух и проясните все недоразумения.

СКОРПИОН

Звезды советуют вам посвятить этот день искусству. Давно вы были в театре или в музее? Пришло время наверстать упущенное.

СТРЕЛЕЦ

Ваш личный ключ к успеху – пробовать новое и не бояться экспериментировать. Не стоит слишком много думать и накручивать себя. Если вы хотите что-то сделать, то вперед! Но не стоит забывать о рамках благоразумности.

КОЗЕРОГ

В последнее время общение с близкими можно сравнить с разговором со стеной. Вы пытаетесь донести им что-то, но ваши слова как будто даже не доходят до них. Не обижайтесь, они желают вам только добра. Но все же стоит ограничить эти бесполезные беседы до минимума.

ВОДОЛЕЙ

Отказаться от человека порой бывает действительно сложно. Но давайте посмотрим правде в глаза – эта дружба не приведет ни к чему хорошему. Поэтому не стоит в нее вкладываться и лететь мотыльком на открытый огонь. Такая жизнь красива, но уж больно коротка.

РЫБЫ

Приятная атмосфера и чудесная компания – вот ваши спутники на этот день. Встреча с близкими друзьями поднимет настроение и подарит много хороших воспоминаний. Сохраните этот настрой, и тогда следующая неделя будет казаться намного легче.

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