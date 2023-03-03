Мужчину из Удмуртии осудят за покушение на убийство 50-летнего отчима

Уголовное дело направили в суд. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии
27-летнего жителя Шарканского района осудят за покушение на убийство отчима. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.
25 декабря мужчина выпивал с 50-летним отчимом. После этого родственники поссорились и тогда обвиняемый взял в руки нож. Он несколько раз ударил отчима, явно намереваясь убить его. Жизнь мужчины удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» направили в суд.
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