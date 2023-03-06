26 обманутых дольщиков получат жилье в Ижевске

В реестре обманутых дольщиков Удмуртии находятся 123 человека. Фото: Ярослав Семенов ВКонтакте

В ближайшее время в правах восстановят 26 обманутых дольщиков из Удмуртии. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил председатель правительства республики Ярослав Семенов.

В прошлом году Госсовет принял закон, согласно которому при обмане дольщики смогут получить денежную компенсацию из регионального Фонда защиты прав граждан. Сейчас деньги на восстановление прав получат 8 человек. Еще 18 получат жилье от застройщика на Автозаводской улице в Ижевске без проведения торгов.

На данный момент в реестре обманутых дольщиков Удмуртии находятся 123 человека. 20 марта власти подведут итоги конкурса на еще один дом на Кирзаводской улице. Так появится возможность восстановить в правах еще 7 человек.

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