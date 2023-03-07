Прощание с Куликовым Кузьмой пройдет 9 марта

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте

9 марта в Ижевске пройдут похороны доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки России и почетного гражданина Удмуртии Кузьмы Куликова. Об этом сообщает пресс-служба регионального федерального исследовательского центра УрО РАН.

С 10:00 до 11:00 прощание будет проходить в похоронной компании «Ангел» по адресу: ул. Квартальный проезд, 25. После этого Куликова похоронят на Хохряковском кладбище.

Напомним, Куликов Кузьма скончался накануне вечером. Ему было 85 лет.

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