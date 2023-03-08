Погода в Ижевске на день: 8 марта ожидается снег и -4 °С

В Ижевске ожидается снег с дождем Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Вот и наступил долгожданный Международный женский день. Пришло время настраиваться на день, полный неожиданных сюрпризов и радости. А мы расскажем о погоде на предстоящие сутки.

Сегодня в столице республики, по прогнозам Гидрометцентра Удмуртии, пасмурно, возможен снег с дождем. Днем температура воздуха составит около -4…-5 °С.

Ночью столбик термометра опустится до -6 °С. Ветер юго-восточный 4 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 88%, магнитное поле спокойное.

«Комсомолка» поздравляет всех женщин с праздником и желает отличного дня!

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