Гороскоп на день: 10 марта у Близнецов возникнут проблемы со здоровьем, а Стрельцам устроят сюрприз

От судьбы не убежать Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска раскрыла, что ждет нас завтра, 10 марта.

ОВЕН

Ради любимого человека вы готовы пожертвовать самым дорогим, что у вас есть. И все будет не зря – вам ответят взаимностью и пониманием.

ТЕЛЕЦ

Хороший безмятежный день, Тельцам даже удастся отдохнуть. Никто не будет вас раздражать внезапными рабочими задачами. При этом в делах вас ждет успех.

БЛИЗНЕЦЫ

Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Но недомогание не продлится долго и не слишком сильно повлияет на вашу жизнь.

РАК

В жизни появятся новые люди, но отнеситесь к ним с осторожностью – не стоит раскрывать душу первому встречному.

ЛЕВ

Львы полны энергии и готовы свернуть на своем пути горы. Главное – не горячиться, и все будет хорошо.

ДЕВА

Отличный день для налаживания связей. Причем это касается не только деловых партнеров, но и собственной семьи.

ВЕСЫ

Сосредоточиться на одном деле будет сложно, и много сил и времени вы потратите впустую. В итоге результаты вашего труда окажутся никому не нужными.

СКОРПИОН

День неблагоприятный в плане любви: если у вас есть вторая половинка, то вам грозят ссоры. Зато все хорошо на работе.

СТРЕЛЕЦ

Кто-то захочет устроить Стрельцам сюрприз – например, романтический ужин в ресторане или просто приятный подарок.

КОЗЕРОГ

Предстоит немало поработать с документами и заняться решением финансовых вопросов. Но это поможет сохранить и приумножить доходы.

ВОДОЛЕЙ

На работе вы в ударе – все получается, все удается. Вечером звезды рекомендуют расслабиться в компании друзей, возможно, с горячительными напитками. Возможна неожиданная прибыль.

РЫБЫ

Не стоит лишний раз рисковать, и вообще будьте осторожнее со всякими сомнительными предприятиями. А вот в любви вам повезет.

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