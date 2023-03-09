Уроженец Ижевска стал сценаристом фильма «Оливье и роботы»

Сериал начали снимать в сентябре прошлого года. Фото: kinopoisk.ru

Сценарист из Ижевска Олег Липин поучаствовал в создании комедийного проекта «Оливье и роботы» (12+).

«Оливье и роботы» - это шесть короткометражных фильмов, которые по сюжету никак не связаны между собой. В них рассказываются комедийные истории о повседневной жизни россиян в будущем, когда они судятся из-за убийства кофемашины, пересаживают свое сознание в умный дом, крутят романы с клонами.

Кадр из фильма «Оливье и роботы». Фото: kinopoisk.ru

В сериале можно увидеть таких известных актеров, как Гоша Куценко, Евгений Сидихин, Егор Корешков, Ирина Горбачева, Леонид Каневский и др.

Съемочный процесс стартовал в сентябре 2022 года. Фильм показали на ТНТ, сейчас его можно увидеть в онлайн-кинотеатре «Иви».

Кадр из фильма «Оливье и роботы». Фото: kinopoisk.ru

Олег стал вместе с Сергеем Йоффе автором сценария новеллы «Учитель года». По сюжету учительнице литературы пересаживают половину мозга бойца ММА. Она получает его профессиональные навыки, но при этом теряет работу в школе.

Кадр из фильма «Оливье и роботы». Фото: kinopoisk.ru

Напомним, Олег – уроженец Ижевска. Он изучал математическое моделирование процессов и технологий в ИжГТУ, участвовал в КВН, вел мероприятия и праздники.

Фото: соцсети Олега Липина

После переезда в Москву работал в агентстве 1147 PRODUCTIONS. Он в качестве сценариста участвовал в 2 сезонах комедийного сериала «Дылды» (16+) и мультсериале «Колдуй отсюда» (16+).

В настоящее время он работает над созданием фильма «Это моя печень».

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