Экс-начальника учебного пункта противопожарной службы в Ижевске осудят за взяточничество

Уголовное дело направлено в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ижевске в злоупотреблении должностными полномочиями и мелком взяточничестве обвиняют бывшего начальника учебного пункта федеральной противопожарной службы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В 2016-2017 гг. мужчина несколько раз выдавал поддельные удостоверения о прохождении обучения для руководителей пожароопасных производств. Известно также, что мужчина дважды брал взятку. Преступления начальника «Первого отряда федеральной противопожарной службы по Удмуртии» выявили следователи СК и сотрудники ФСБ.

Уголовное дело направили в суд.

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