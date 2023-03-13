Упавшую в яму заброшенного гаража собаку спасли в Сарапуле

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

12 марта, около 18:00 специалистов поисково-спасательной службы вызвали помочь упавшей в овощную яму собаке. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Животное упало в яму в заброшенном гараже по адресу ул. Солнечная, 1. Первыми собаку нашли дети, которые гуляли недалеко от гаража. Потом они сказали об этом мужчине. Тот попытался самостоятельно помочь бедняге, но без лестницы достать собаку не получилось. Тогда он позвонил поисковикам.

«Собака не сопротивлялась, не проявляла агрессию, сидела и ждала, чувствовала, что ей помогают», – поделился один из специалистов.

После того как собаку спасли, она убежала и не вернулась.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Девочку-подростка 2005 года рождения ищут в Ижевске

В Удмуртии согласован план по тушению лесных пожаров на 2023 год

Житель Удмуртии осужден за смертельное ДТП