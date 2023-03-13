«СБиДХ» Ижевска оштрафовали за наличие льда и рыхлого снега на дорогах в Индустриальном районе

На дорогах был рыхлый снег и наледь Фото: Мария Бакланова

Прокуратура вынесла начальнику «СБиДХ» Ижевска представление за нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Индустриальном районе нашли сразу 7 дорог с недостатками по содержанию. А именно: ул. 9 Января, ул. Воткинское шоссе, ул. Совхозная, ул. Дзержинского, ул. Буммашевская. Здесь на проезжих частях были рыхлый снег и наледь, а на бортовом камне и лотковой зоне сформировались снежные валы. Помимо этого остановки не были расчищены.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей. Сейчас все нарушения устранены.

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