Скончался народный артист Удмуртии Геннадий Городилов

Фото: Театр оперы и балета Удмуртии @operaizh

13 марта ушел из жизни народный артист Удмуртии Геннадий Городилов. Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета региона.

За плечами артиста более сотни ролей. 53 года своей жизни он отдал сценам музыкального театра и театра оперы и балета Удмуртии им. Чайковского.

Городилов окончил факультет музыкальной комедии в музыкальном училище при гос. Консерватории им.Н.А. Римского-Корсакова в Ленинграде.

«Геннадий Городилов был блестящим, элегантным, остроумным, великолепным в бесконечной смене костюмов и ролей. На сцене он создал целую галерею замечательных комических образов», – сказали об актере его коллеги.

Редакция «Комсомольской правды» присоединяется к искренним соболезнованиям родным и близким Геннадия Городилова.

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