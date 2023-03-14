Наркопритон прикрыли в доме на улице 9-е Января в Ижевске

В квартире полицейские нашли шприцы и наркотики Фото: Архив КП

В одной из квартир в доме на улице 9-е Января в Ижевске полицейские обнаружили наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Внутри были 39-летний хозяин квартиры и три его гостя. Все четверо были под действиями наркотиков. В квартире полицейские нашли шприцы, наркотики, а также предметы и вещества, используемые для их приготовления.

Владелец наркопритона в течение нескольких месяцев пускал к себе в квартиру знакомых для совместного употребления запрещенных веществ. В качестве оплаты посетители приносили ингредиенты для приготовления наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

30 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ в Удмуртии

Директора образовательной организации оштрафовали за злоупотребление полномочиями

Уже не так популярны: какие марки телефонов перестали пользоваться большим спросом