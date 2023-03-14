Механик из Ижевска получал взятки от директоров коммерческих организаций

Следователи провели обыски и опросили свидетелей Фото: Мария Бакланова

В Ижевске 46-летнего главного механика одного из муниципальных предприятий подозревают в получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С 2019 по 2021 гг. мужчина получал взятки от руководителей коммерческих организаций за «лоббирование интересов коммерческих организаций при заключении и исполнении договоров».

Следователи провели обыски и опросили свидетелей. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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