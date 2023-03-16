5 млн рублей украли мошенники при оформлении ипотеки в Ижевске

Возбуждены уголовные дела Фото: Алена Селезнева

Пять жителей Ижевска задержаны по подозрению в краже 5 млн рублей из банка. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Преступление произошло в августе 2022 года. По версии следствия, женщина 1973 г.р. и двое мужчин 1987 г.р. и 1984 г.р. пришли в банк для оформления ипотеки. Один из мужчин взял на себя роль продавца квартиры, другой – покупателя, а женщина представилась риелтором. Все трое, используя поддельные документы, оформили ипотеку на 5 млн рублей.

Четыре месяца спустя, в декабре, эта же женщина, но уже с другими подельниками, отправилась в еще один банк, откуда попыталась похитить 19 млн рублей. Действовали мошенники по той же схеме. Но сотрудники этого банка заметили, что документы поддельные и обратились в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Сейчас следователи ищут всех фигурантов преступлений.

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