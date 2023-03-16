Более 500 школьников со всей Удмуртии приняли участие в республиканской олимпиаде по шахматам

Мероприятие длилось два дня Фото: Архив КП

13 марта в Ижевске подвели итоги пятой республиканской олимпиады по шахматам среди школьников. В этом году в олимпиаде принимали участие ученики первых-седьмых классов из 82 школ Удмуртии. Организатором олимпиады выступил Ресурсный центр при спортивной школе по шахматам имени С.Ф. Ощепкова совместно с Федерацией шахмат Удмуртии.

В течение двух дней на базе «ГБОУ УР Лицей № 41» Ижевска школьники общеобразовательных учреждений Удмуртии выполняли задания на логику, внимание, мышление.

Участники поделились на две группы: имеющие и не имеющие рейтинг Федерации шахмат России. Помимо школьников Ижевска в олимпиаде приняли участие представители Воткинска, Сарапула, Можги, Шарканского, Завьяловского, Каракулинского, Селтинского, Ягульского, Вавожского районов из 82 школ Удмуртии.

Многие ребята не первый год участвуют в олимпиаде. За это время кто-то начал заниматься шахматами, получил рейтинг и перешел из группы А (обучающиеся, не имеющие рейтинга) в группу Б, где задания сложнее.

Церемония награждения призеров и победителей олимпиады проходила в Администрации Первомайского района Ижевска, открывала церемонию начальник управления общего и дошкольного образования Министерства образования и науки Удмуртии Ксения Геннадьевна Лобкина.

«Это моя первая олимпиада. Я рад, что смог стать призером олимпиады. Мне очень понравилось участвовать. Я попрошу родителей записать меня в секцию шахмат и буду стремиться к победам», – поделился Савелий Нельзин, ученик 70-й школы Ижевска, который занял 4 место в группе шахматистов, не имеющих рейтинга.

«Мне очень понравилось участвовать. Было немного сложно, но интересно. Думаю, я поняла, где допустила ошибки, и в следующий раз смогу их не допустить», – рассказала об олимпиаде Полина Гусарева, ученица 41-й школы, которая заняла третье место в группе шахматистов первых классов, не имеющих рейтинга.

На таких мероприятиях ребята открывают для себя много нового, понимают, на что они способны. В этом году возрастные рамки для участников были расширены. Впервые в олимпиаде приняли участие школьники 4-7 классов.

Выполняя специально разработанные задания, мы показываем обучающимся, насколько шахматы интересны и увлекательны.

Еще одна цель подобных мероприятий – заинтересовать не только детей, но и их родителей.

«В этом году после олимпиады мы провели семинар для педагогов и родителей с разбором всех заданий, наиболее типичных ошибок. В будущем планируем привлечь к олимпиаде психологов: в то время, когда юные шахматисты выполняют олимпиадные задания, их близкие родственники могли бы принять участие в лекции», – отметила Светлана Дерябина, руководитель Ресурсного центра по шахматам.

Победителей наградили медалями, грамотами и памятными призами. Педагогам ребят вручили благодарственные письма.

Провести столь масштабное мероприятие без поддержки невозможно, слова благодарности хотели бы выразить партнерам олимпиады Корпорации центр, Centr digital & media, а также за предоставленные призы компании «Ника», семейному кафе «Мама Пицца», «Бургер кинг». Каждый участник вне зависимости от результата получил сертификат и сувениры от партнеров олимпиады.

В этом году олимпиада вошла в проект «Шахматная гостиная», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и благотворительной программы «Сила спорта» Благотворительного фонда имени Владимира Потанина.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Повестки для уточнения данных жителям Удмуртии не направляют

Умолчали о доходах и их источниках: депутатов Удмуртии привлекли к ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Трех жителей Удмуртии обвиняют в мошенничестве в отношении пожилых людей и инвалидов