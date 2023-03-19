Погода на день: 19 марта в Ижевске небольшая облачность и до +2°С

Доброе утро, Ижевск!
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет о погоде на 19 марта. По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается небольшая облачность.
Температура воздуха днем составит 0..+2°С, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, ночью пасмурно, а столбик термометра опустится до -2°С.
Будьте осторожны на дорогах – сохранится гололедица.
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