Погода на день: 19 марта в Ижевске небольшая облачность и до +2°С

Доброе утро, Ижевск! Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет о погоде на 19 марта. По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается небольшая облачность.

Температура воздуха днем составит 0..+2°С, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, ночью пасмурно, а столбик термометра опустится до -2°С.

Будьте осторожны на дорогах – сохранится гололедица.

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