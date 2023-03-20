Дом и баня сгорели в Удмуртии 19 марта

Пламя уничтожило кровлю дома, баню и дровяник Фото: Мария Бакланова

19 марта, примерно в 15:00 в СНТ «Радуга» в Завьяловском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило кровлю дома, баню и дровяник, а также повредило стены, внутреннюю отделку дома и баню. Общая площадь пожара составила 116 кв.м.

По предварительным данным, возгорание началось из-за оставленных в дровянике тлеющих углей и золы.

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