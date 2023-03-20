Власти Удмуртии задолжали более 2 млн рублей по контрактам на расселение аварийного жилья

Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Администрация Каракулинского района Удмуртии задолжала предпринимателю более 2 млн рублей по выполнению контракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Власти заключили контракт по покупке благоустроенных квартир для расселения жильцов аварийных зданий. Предприниматели выполнили свою часть договора, но оплату так и не получили. Прокуратура внесла главе района представление.

После этого задолженность была полностью погашена.

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