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НовостиОбщество20 марта 2023 6:13

Власти Удмуртии задолжали более 2 млн рублей по контрактам на расселение аварийного жилья

Квартиры сдали, но не оплатили
Софья Кель
Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры

Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Администрация Каракулинского района Удмуртии задолжала предпринимателю более 2 млн рублей по выполнению контракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Власти заключили контракт по покупке благоустроенных квартир для расселения жильцов аварийных зданий. Предприниматели выполнили свою часть договора, но оплату так и не получили. Прокуратура внесла главе района представление.

После этого задолженность была полностью погашена.

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