Власти Удмуртии задолжали более 2 млн рублей по контрактам на расселение аварийного жилья

Задолженность погасили после вмешательства прокуратуры
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Администрация Каракулинского района Удмуртии задолжала предпринимателю более 2 млн рублей по выполнению контракта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Власти заключили контракт по покупке благоустроенных квартир для расселения жильцов аварийных зданий. Предприниматели выполнили свою часть договора, но оплату так и не получили. Прокуратура внесла главе района представление.
После этого задолженность была полностью погашена.
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