«Ростелеком» предложил цифровые технологии коммунальным организациям Удмуртии

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» принял участие в конференции по вопросам цифровизации жилищно-коммунальной сферы Удмуртской Республики. Провайдер представил управляющим компаниям, застройщикам и представителям муниципальных служб сервисы «Виртуальная АТС» и «Ростелеком Ключ».

Виртуальная АТС поможет сотрудникам коммунальных организаций быстрее реагировать на обращения жителей. Они смогут создавать голосовое меню, распределять звонки, записывать разговоры операторов с клиентами, формировать статистику вызовов.

Для подключения услуги необходим только проводной интернет. В Ижевске, Глазове, Сарапуле и Воткинске настроить виртуальную АТС можно с сохранением действующего городского номера.

Александр Костылев — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Спрос на виртуальную АТС среди коммунальных организаций Удмуртии растет. Сервис уже выбрали более 40 региональных управляющих компаний и ТСЖ для организации работы диспетчерских служб, куда ежедневно обращаются сотни жителей многоквартирных домов. Мы сотрудничаем и со строительными компаниями региона — создаем экосистему цифровых сервисов одновременно с возведением жилых зданий».

Управлять умными устройствами многоквартирного дома поможет решение «Ростелеком Ключ». Сервис работает на базе единой цифровой платформы: в систему интегрируются смарт-домофоны, шлагбаумы, камеры видеонаблюдения и автоматизированные приборы учета потребленных ресурсов.

Умный шлагбаум, оборудованный видеокамерой, определит государственный номер въезжающего транспорта и беспрепятственно пропустит во двор автомобили жильцов, коммунальных служб, а также скорой помощи, полиции или МЧС.

Смарт-домофоны, установленные на каждом подъезде, станут надежной защитой от посторонних лиц. Сотрудники управляющей компании и собственники жилья могут создавать временные коды для гостей или ремонтных бригад.

Камеры видеонаблюдения помогут следить за порядком в подъездах и на придомовой территории, а также контролировать работу коммунальных служб.

Умные счетчики автоматически отправят в управляющую компанию данные об индивидуальном и общедомовом потреблении ресурсов.

В конференции по вопросам цифровизации жилищно-коммунальной сферы приняли участие более 70 предприятий ЖКХ и строительных компаний. Организатор — Торгово-промышленная палата Удмуртской Республики.

Дополнительная информация об услугах «Ростелекома» — на сайте компании и по номеру 8 800 200 16 61.

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