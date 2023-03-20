946 случаев рака кожи выявили в Удмуртии в 2022 году

Регион стал участником проекта по профилактике злокачественных новообразований. Фото: Минздрав Удмуртии

За минувший год диагноз «меланома кожи» поставлен 136 жителям Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

По словам врачей, злокачественные новообразования кожи являются одной из самых распространенных разновидностей онкологии. В 2022 году в Удмуртии выявили 946 случаев рака кожи, из них почти 97% были на 1-2 стадиях.

«При своевременной диагностике меланома излечима в большинстве случаев, поэтому очень важно вовремя проверять все родинки и уплотнения на коже», – отметил главный врач Республиканского онкодиспансера Виктор Заварзин.

Отметим, что Удмуртия присоединилась к проекту «ПроРодинки», направленному на профилактику рака кожи. Его разработал Приволжский исследовательский медицинский университет. С помощью нескольких программ жители региона смогут провести самостоятельный анализ кожных образований.

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