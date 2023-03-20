Дорожные дефекты на площади 620 кв.м заделали дорожники Ижевска за минувшие выходные

Основной ремонт начнется с наступлением благоприятных погодных условий Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За минувшие выходные дорожники заделали ямы и выбоины на 23 улицах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Общая площадь работ составила 620 кв.м. Подрядчики залатали дыры на улицах: 10 лет Октября, Володарского, Воровского, Гагарина, К. Маркса, Карлутской набережной, Красноармейская, Ленина, Магистральная, Милиционная, Молодежная, Московская, Областная, Орджоникидзе, Пойма, Промышленная, Сабурова, Славянское шоссе, Союзная, Удмуртская, Фруктовая, а также на Сарапульском тракте и в проезде Копровый.

Напомним, жалобы на ямы и выбоины на Копровом проезде достигли таких размеров, что аварийный ремонт стал уже не эффективным. Глава города Олег Бекмеметьев взял эту ситуацию под личный контроль.

Отметим, что эти меры временные, основной ремонт начнется с наступлением благоприятных погодных условий.

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