Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье20 марта 2023 10:37

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 165 случаев заражения коронавирусом

Среди пациентов есть дети младше 14 лет
Софья Кель
97 больных выявили в Ижевске

97 больных выявили в Ижевске

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 20 марта по республике выявили еще 165 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Болезнь распространилась на 11 из 30 административных территориях Удмуртии. При этом 97 пациентов выявили в Ижевске, это примерно 59% от общего количества заболевших. Также врачи отметили 54 семейных очага заражения. Среди пациентов 14 детей до 14 лет и 41 человек старше 65 лет. Показатель заболеваемости составляет 11,12 на 100 тысяч населения.

Напомним, прошло уже три года с начала пандемии. За это время коронавирусом переболели более 240 тысяч жителей Удмуртии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автосалон «Москвич» открылся на улице Карла Маркса в Ижевске

План благоустройства пруда на улице Кирзаводской представили в Ижевске

В Удмуртии появилась новая билетная система оплаты проезда